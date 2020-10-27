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Вирусолог объяснил, почему масочный режим ввели по всей стране

15:51
  • вторник
  • 27 октября 2020

Меры по борьбе с коронавирусом ужесточили

Вирусолог НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн объяснил, почему Роспотребнадзор принял решение ввести в стране всеобщий масочный режим. По мнению эксперта, другим вариантом мог стать тотальный карантин.

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С 28 октября россиян обязали носить маски в общественном транспорте, местах массового скопления людей, на парковках и даже в лифтах. Таким образом специалисты пытаются сдержать распространение коронавирусной инфекции.

"Решили сейчас отказаться от такого тотального карантина, значит, вместо него вводятся меры, которые могут в той или иной мере повлиять на эпидемию. Здесь вот федеральный масочный режим", - считает Альтштейн.

Вирусолог отметил, что COVID-19 распространяется по всей стране, а потому и маски должны носить все россияне. Врач подчеркнул, что даже если эти меры дадут снижение заражаемости вдвое, то речь все равно идет о сотнях тысяч людей и тысячах смертей, передает 360.

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