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Водитель выгнал Водонаеву из такси за просьбу надеть маску

15:30
  • вторник
  • 27 октября 2020

Знаменитость вне себя от возмущения

Телеведущая Алена Водонаева повздорила с водителем такси, который отказался надеть маску. 
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Водонаева опубликовала в Instagram видео, на котором она просит таксиста надеть маску. Она объясняет ему, что в условиях распространения коронавируса все обязаны носить индивидуальные средства защиты. После небольшой перепалки таксист завершил поездку и велел Водонаевой выйти из машины. "Я не хочу вас везти", - объявил водитель.  

Алена Водонаева не стала закатывать скандал. Она вышла из машины и отошла в сторону от дороги, чтобы оправиться от шока. По словам знаменитости, у нее даже руки дрожали от возмущения и обиды. 

"Всю ночь не спала после скандала с водителем. Все пыталась понять, почему среди таксистов так развито ковид-диссидентство? Это месть пассажирам, которые в первую волну отказывались ездить в масках? Или еще какой-нибудь протест?" - написала Алена Водонаева. 

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