Бизнесмена Быкова заподозрили в уклонении от уплаты налогов

Сумма долга - 77 миллионов рублей

Следственный комитет возбудил очередное уголовное дело в отношении красноярского бизнесмена Анатолия Быкова.

Его подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму более 77 миллионов рублей, говорится в сообщении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

По данным следствия, в 2017-2019 годы Быков как физическое лицо не доплатил налогов более чем на 65 миллионов рублей. Вдобавок к этому в 2017 году он на правах индивидуального предпринимателя не уплатил свыше 12 миллионов.

О задержании Быкова стало известно 7 мая. В отношении бизнесмена возбуждены уголовные дела по статьям "Соучастие в преступлении", "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах двух или более лиц, совершенное по предварительному сговору", "Организация преступного сообщества, покушение на совершение преступления", "Организация заказного убийства".

Быкову грозит пожизненное лишение свободы. Свою вину предприниматель не признал. Сейчас он находится в СИЗО.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"