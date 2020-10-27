ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Бизнесмена Быкова заподозрили в уклонении от уплаты налогов

15:33
  • вторник
  • 27 октября 2020

Сумма долга - 77 миллионов рублей

Следственный комитет возбудил очередное уголовное дело в отношении красноярского бизнесмена Анатолия Быкова.

Его подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму более 77 миллионов рублей, говорится в сообщении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

По данным следствия, в 2017-2019 годы Быков как физическое лицо не доплатил налогов более чем на 65 миллионов рублей. Вдобавок к этому в 2017 году он на правах индивидуального предпринимателя не уплатил свыше 12 миллионов.

О задержании Быкова стало известно 7 мая. В отношении бизнесмена возбуждены уголовные дела по статьям "Соучастие в преступлении", "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах двух или более лиц, совершенное по предварительному сговору", "Организация преступного сообщества, покушение на совершение преступления", "Организация заказного убийства".

Быкову грозит пожизненное лишение свободы. Свою вину предприниматель не признал. Сейчас он находится в СИЗО.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Анатолий Быков
Анатолий Быков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.