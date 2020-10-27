В Роспотребнадзоре рассказали об испытаниях вакцины "ЭпиВакКорона"

Препарат будут проверять в том числе и на добровольцах с хроническими заболеваниями

Пострегистрационные испытания вакцины центра "Вектор" - "ЭпиВакКорона" - пройдут как на здоровых людях, так и на добровольцах с хроническими заболеваниями.

"Планируется провести несколько независимых пострегистрационных исследований: среди добровольцев старше 18 лет, как здоровых, так и имеющих хронические заболевания, – на ограниченной выборке в 3000 человек и на расширенной выборке в 40 тысяч человек; среди 150 человек старше 60 лет; и среди детского населения в возрасте 14-17 лет", - говорится в сообщении Роспотребнадзора (цитата по РИА Новости).

Накануне сообщалось, что вакцину против коронавируса "ЭпиВакКорона" начали производить в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор".

14 октября президент России Владимир Путин объявил о том, что вакцина центра "Вектор" получила регистрационное удостоверение.

Согласно последним данным оперативного штаба, за минувшие сутки в России зафиксировано 16550 новых случаев. Выздоровели 12884 пациента. 320 человек скончались. С начала пандемии диагноз "коронавирус" поставлен 1547774 раза.

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