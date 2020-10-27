Лидер группы "Би-2" Егор Бортник заразился коронавирусом

Отменять концерты он не собирается

Музыкант Егор Бортник, более известный как Лева Би-2, заболел коронавирусной инфекцией. Он около недели лечится дома.

"Сделал КТ. Ковид легкие не затронул, - написал Бортник в Instagram, общаясь с подписчиками. - Стремительно лежу. С каждым днем все легче".

По словам Бортника, нюх у него то пропадает, то снова появляется. Судя по всему, болезнь он переносит в легкой форме. Отменять запланированные концерты лидер "Би-2" не собирается, надеясь, на скорое выздоровление.

Егор Бортник выложил на своей странице фото, где человек в спецкостюме опрыскивает его дезинфицирующим средством. "Ковидголиаф", - такой хештег поставил музыкант под снимком.

По последним данным, свыше 43,8 миллиона человек заразились коронавирусом, более 1,1 миллиона скончались.

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