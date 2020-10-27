Три десятка полицейских пострадали во время беспорядков в Филадельфии

Более 10 стражей порядка госпитализированы

По меньшей мере 30 полицейских пострадали во время беспорядков в Филадельфии. Протестующие атаковали стражей порядка, метали в них кирпичи и камни. Они били окна, поджигали мусорные контейнеры, сообщил местный телеканал WPVI-TV.

Беспорядки вспыхнули после того, как полицейские застрелили 27-летнего чернокожего Уолтера Уоллиса. Молодой человек, предположительно, вооруженный ножом, шел в сторону полицейских. Стражи порядка неоднократно призывали его бросить оружие, затем несколько раз выстрелили в него. Позже семья погибшего сообщила, что он страдал от психических расстройств и постоянно принимал лекарственные препараты.

Во время беспорядков, которые начались после этого инцидента, 12 сотрудников правоохранительных органов попали в больницу. По данным журнала Newsweek, более 30 участников волнений арестованы.

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