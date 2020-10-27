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Петросяна госпитализировали в Москве

15:59
  • вторник
  • 27 октября 2020

Артист находится в московской клинике

Евгения Петросяна госпитализировали на машине скорой помощи из его квартиры в Москве. 75-летний юморист находится в одной из столичных клиник.
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Ранее в СМИ появились сообщения о том, что артист оказался в больнице с подозрением на коронавирус, однако Петросян опроверг эту информацию. Он заявил, что чувствует себя хорошо, и госпитализация никак не связана с COVID-19, передает ТАСС. По его словам, дело в плановом медицинском обследовании.

"Я себя хорошо чувствую. Я обследуюсь. Не надо панику создавать, дело в том, что все в порядке", - заявил артист.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 43,5 миллиона человек, 1,16 миллион из них скончались. В России выявлено 1,55 миллиона заболевших, более 26 тысяч пациентов скончались.

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