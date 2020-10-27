Названы продукты, которые ухудшают течение COVID-19

Таких немало

Диетолог назвала продукты, которые ухудшают течение коронавирусной инфекции.

К ним, в первую очередь, относится жирная и жареная пища, фастфуд, а также алкогольные напитки.

"Если человек постоянно ест фастфуд, вредную еду, находится в хроническом стрессе, употребляет алкоголь, курит, имеет лишний вес, сопротивляться COVID ему будет значительно сложнее", - рассказала "АиФ" диетолог Юлия Хохолкова.

Эксперт отметила, что изменение рациона способствует выздоровлению при легкой и средней тяжести болезни. Следует убрать из ежедневного потребления сахар, соления, полуфабрикаты. Поддержать организм в борьбе с коронавирусом помогут продукты, богатые витаминами С, D, цинком и Омега-3.

Важно пить достаточное количество воды - не менее 1-2 литров в день. А вот кофе и чай лучше исключить, заменив их на травяные чаи, добавила Хохолкова.

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