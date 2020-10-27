Названа группа "неуязвимых" для COVID-19 людей

В чем секрет – врачи пока не выяснили

Коронавирус не всесилен: определенная группа людей неуязвима для COVID-19. Ученые пока не смогли выяснить причины, которые позволяют этой категории избежать заражения, заявил директор Санкт-Петербургского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян.

"Есть определенная группа лиц, которые не заболевают при многократном контакте с больными, причем не просто с больными, а с больными, которые являются вирусовыделителями", — цитирует медика РИА Новости.

Понять механизм такой защиты организма ученые пока не могут. По словам Тотоляна, это невозможно объяснить соблюдением противоэпидемиологических мер или использованием средств индивидуальной защиты.

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