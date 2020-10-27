Собянин: переселение жителей Черемушек по программе реновации начнется до конца года

Ключи от квартир семьи получат в декабре

В Москве по программе реновации строят и проектируют более 260 домов. До конца года в столичном районе Черёмушки начнётся переселение жителей из пятиэтажек в две современные новостройки. Одна - рядом с метро "Профсоюзная", вторая - на улице Гарибальди. Там во вторник побывал мэр Москвы. Всего в Черёмушках новые квартиры должны получить более 24 тысяч москвичей.

Новый десятиэтажный дом в Черемушках построен по индивидуальному проекту. Внутри него уже завершают отделку. На первом этаже квартиры приспособлены для маломобильных граждан. Никаких высоких порогов. Все продумано до малейших деталей. Узлы отопления позволят самостоятельно регулировать температуру в комнатах и экономить семейный бюджет. Это энергоэффективный дом.

Из светлой комнаты с современной отделкой мы выходим на просторную лоджию. Здесь в стене предусмотрено даже место для установки кондиционера, чтобы он не портил вид на фасад здания.

Кухни - в два раза больше, чем в хрущевках - от 9 до 15 квадратных метров. В подъездах предусмотрены места для хранения детских колясок и велосипедов. Для удобства на первом этаже будут расположены нежилые помещения, к примеру, магазины и химчистки. Есть подземная парковка. Во дворе - детская площадка с безопасным резиновым покрытием. В новостройку переедут более 200 человек из пятиэтажки напротив.

Всего в рамках программы реновации в новые просторные квартиры переехали больше 20 тысяч москвичей. Несмотря на сложности, вызванные эпидемией коронавируса, Москва продолжает все начатые стройки. В Черемушках в программу вошли 119 пятиэтажек. Все обязательства город выполнит в установленные сроки, заявил Сергей Собянин.

"В целом по городу она идёт в плановом порядке, в настоящее время уже 67 домов построено, 260 с лишним домов находятся в проектировании и строительстве. Город финансирует все в полном объеме, есть построенный фонд, все заделы, никаких проблем нет, никаких торможений по реновации нет, и не будет", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Десятиэтажку в Черемушках возвели за три года. За каждым этапом строительства будущие жильцы наблюдали, не обращая внимания на временные неудобства.

"С 2017 года мы видели, что здесь будет строительство, мечтали, да, мечта сбылась", - сказала Любовь Свинова.

Ключи от квартир в этом доме семьи получат в декабре. Новый год встретят в новых стенах. Но строительством жилья концепция развития района не ограничивается. В Черемушках появятся школа, детские сады и поликлиника.

Юлия Степина, Илья Ушаков и Роман Лагунов, "ТВ Центр".

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