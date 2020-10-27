Путин обеспокоен непрофессиональной реставрацией памятников культуры

Глава государства потребовал кардинально изменить ситуацию

Президент России Владимир Путин во вторник потребовал в полном объеме выполнить поручение о строгом учете и паспортизации памятников культуры.

"Обращаю особое внимание правительства и министерства культуры, регионов на ранее данное поручение обеспечить строгий учет, паспортизацию и охрану памятников истории и культуры. Это поручение должно быть исполнено в полном объеме. Надо посмотреть, какие здесь необходимо задействовать дополнительные резервы", - сказал Путин на заседании совета при президенте по культуре и искусству (цитата по РИА Новости).

Глава государства также заявил, что возможность модернизации объектов культуры любыми строительными организациями несет риски их порчи и оказания некачественных услуг. "Здесь, конечно, нужно решение, которое изменит ситуацию кардинально", - уверен Путин.

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