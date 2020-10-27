Эрдоган потребовал привлечь к ответственности голландского политика из-за карикатуры

Резкое обострение отношений Европы и Турции произошло после трагедии в пригороде Парижа
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал привлечь к уголовной ответственности голландского политика Герта Вилдерса за оскорбительную для турецкого лидера карикатуру. Жалобу в прокуратуру уже отправил адвокат Эрдогана.
Резкое обострение отношений Европы и Турции произошло после трагедии в пригороде Парижа, где экстремист убил учителя, который показывал школьникам карикатуры на пророка Мухаммеда. Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о радикализации ислама.
В Анкаре восприняли это как критику мусульман в целом, передает "ТВ Центр". Президент Эрдоган призвал к бойкоту товаров из Франции. А Париж отозвал своего посла в Турции для консультаций. Европейские власти поддержали позицию Макрона. По многим городам мусульманских стран прокатились многотысячные антиевропейские митинги.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"