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Эрдоган потребовал привлечь к ответственности голландского политика из-за карикатуры

18:08
  • вторник
  • 27 октября 2020

Резкое обострение отношений Европы и Турции произошло после трагедии в пригороде Парижа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал привлечь к уголовной ответственности голландского политика Герта Вилдерса за оскорбительную для турецкого лидера карикатуру. Жалобу в прокуратуру уже отправил адвокат Эрдогана.

Резкое обострение отношений Европы и Турции произошло после трагедии в пригороде Парижа, где экстремист убил учителя, который показывал школьникам карикатуры на пророка Мухаммеда. Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о радикализации ислама.

В Анкаре восприняли это как критику мусульман в целом, передает "ТВ Центр". Президент Эрдоган призвал к бойкоту товаров из Франции. А Париж отозвал своего посла в Турции для консультаций. Европейские власти поддержали позицию Макрона. По многим городам мусульманских стран прокатились многотысячные антиевропейские митинги.

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