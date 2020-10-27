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Лавров и Чавушоглу призвали прекратить огонь в Карабахе

21:32
  • вторник
  • 27 октября 2020

Стороны конфликта ежедневно сообщают о новых атаках противника

О необходимости скорейшего прекращения огня в Нагорном Карабахе заявили главы МИД России и Турции. Ситуация в Закавказье стала главной темой телефонного разговора Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу.

"Министры подчеркнули безальтернативность мирного решения проблемы (Нагорного Карабаха), необходимость незамедлительного установления режима прекращения огня и возобновления переговорного процесса в рамках наработанных механизмов Минской группы ОБСЕ. Особо отмечена недопустимость интернационализации кризиса за счет вовлечения в него иностранных боевиков", - говорится в сообщении МИД России.

Обострение конфликта в Карабахе началось ровно месяц назад. Предпринятые за это время попытки организовать гуманитарное перемирие реализовать пока не удалось. Стороны ежедневно сообщают о новых атаках противника, передает "ТВ Центр". Так, Ереван обвинил Баку в обстреле позиций армянской пограничной заставы на территории, прилегающей к Ирану, и заявил, что вынужден нанести ответные удары. Азербайджан официально опроверг информацию про обстрелы, назвав ее провокационной. В Баку утверждают, что соблюдают режим прекращения огня, в отличие от Армении.

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