Суд признал геноцидом массовые убийства в Жестяной горке

Были расстреляны более 2,5 тысячи человек

Солецкий районный суд (Новгородская область) признал геноцидом массовые убийства нацистами мирных жителей в деревне Жестяная Горка во время Великой Отечественной войны.

Это первое дело о геноциде в истории Российской Федерации. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца с 3 ноября 2020 года, передает ТАСС.

Как сообщили следователи, в 1942-1943 годах в деревне Жестяная Горка Батецкого района тогдашней Ленинградской области (с 5 июля 1944 года эта территория входит в Новгородскую область) были расстреляны более 2600 человек из числа мирного населения и военнопленных бойцов Красной армии.

В 2019 году поисковики наткнулись на останки 521 человека у Жестяной Горки. Организатором массовых убийств прокуратура считает немецкого генерала Курта Херцога. В 1947 году советский военный трибунал приговорил его к 25 годам лагерей.

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