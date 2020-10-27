Россиян призвали сплотиться для борьбы с COVID-19

Без участия населения ничего не выйдет, уверен глава Минздрава

Роспотребнадзор ужесточил меры, направленные на борьбу с распространением коронавируса. С завтрашнего дня масочный режим становится обязательным во всех регионах. Также рекомендовано приостановить работу развлекательных заведений, ресторанов и кафе в ночное время. Глава ведомства Анна Попова не исключила введения дополнительных ограничений.

Как часто проводится дезинфекция помещений? Используют ли сотрудники средства индивидуальной защиты? Подобные вопросы проверяющие сейчас задают по всей стране. И во Владивостоке, и в Перми, и в Петербурге, за день инспектируя десятки магазинов и кафе. Особое внимание, разумеется, и к общественному транспорту. В Кирове, например, во всех городских автобусах установили санитайзеры.

В Москве начали использовать автономные тепловизоры. Если у человека высокая температура, его тут же остановят и вызовут скорую. Подобные системы работают на автовокзалах, МЦД и метро, куда без маски и перчаток уже давно не попасть.

И это не просто прихоть властей. Маска, говорят врачи, это прежде всего защита и вас лично, и тех, кто находится рядом. Ведь некоторые болеют бессимптомно, даже не подозревая, что у них COVID-19. Но для многих эта инфекция может стать приговором или же очень серьезно подорвать здоровье. И возраст тут абсолютно ни при чем.

"Воспалительный процесс бывает просто неуправляемый. Мы делаем компьютерную томографию и видим прогрессирование воспалительного процесса вплоть до тотального поражения легких", - сообщила главный врач Владивостокской краевой больницы №4 Елена Новицкая.

Температура под сорок. Кашель. Рвота. У всех разные симптомы. Однако переболевшие, судя по их рассказам, вряд ли бы захотели пережить это снова. Много среди них и медиков, которые каждый день, рискуя собственной жизнью, отправляются в "красную зону".

Специальные костюмы и головные уборы. Две пары перчаток. Респиратор. Защитное стекло. Во всем этом, говорят медики, работать крайне тяжело. Но лучше так, чем оказаться на больничной койке с диагнозом COVID-19. Число таких пациентов в России продолжает расти. И усилиями одних врачей, говорит министр здравоохранения Михаил Мурашко, тут, конечно, не обойтись.

"Ничего невозможно сделать без участия населения. И участие населения в процессе управления инфекцией - это одна из составляющих борьбы с этой инфекцией", - заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

Впрочем, пока медицинских резервов и тех мер, что ввели власти, достаточно. Об этом говорит и статистика заболеваемости. За сутки в России выявлено более 16 тысяч инфицированных. Для сравнения - в США эта цифра составляет 66 тысяч. Во Франции – больше 50 тысяч, что произошло впервые с начала пандемии.

"Конечно, я понимаю, что люди сыты по горло коронавирусом. Мы хотим целовать наших родителей, не рискуя заразить их, мы хотим веселиться, улыбаться нашим соседям, вернуть нашу демократическую жизнь в нормальное русло, но факт остается фактом: существует чрезвычайно злобный вирус, который убивает тысячи людей", - сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

В крупных городах Франции уже введён комендантский час. Тот же путь избрала Чехия. На жесткие карантинные меры также пошли власти Литвы. Отменены все массовые мероприятия и в Хорватии, где растёт число заболевших. А в Италии подобные действия властей вызвали массовое недовольство граждан, усмирять которых пришлось полиции.

На этом фоне Россия во всех смыслах выглядит более предпочтительно. Это касается и числа заболевших, и смертности от коронавируса. И реакции граждан на вводимые ограничения. Тех, кто носит маски и перчатки, теперь подавляющее большинство. Под антиковидные требования подстроился и бизнес. Причем это касается как небольших городов, так и мегаполисов, включая, разумеется, столицу. Некоторые, правда, считают, что введенные ограничения, как и сам вирус, с нами теперь навсегда. Но если с последним в Роспотребнадзоре согласны, то с первым пунктом категорически нет.

"Мы найдём способы, чтобы защититься. И сегодня у нас уже есть вакцины, которые смогут нас защитить, и мы перестанем ходить в масках", - заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Сегодня стало известно, что у 85% добровольцев, которые приняли участие в испытании российской вакцины "Спутник V", не наблюдалось никаких побочных эффектов. Хорошие новости пришли в этот день и из научного центра "Вектор". Там сообщили, что уже приступили к производству второй российской вакцины.

Александр Панюшкин, Кирилл Олянский, "ТВ Центр".

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