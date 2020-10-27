Голикова рассказала, как избежать второго локдауна в России

Нужно соблюдать несколько условий

Вице-премьер России Татьяна Голикова перечислила меры, которые следует предпринимать в стране, чтобы предотвратить распространение коронавируса и избежать второго локдауна.

Для этого нужно грамотно обеспечивать безопасность людей и своевременно оказывать медицинскую помощь, заявила она во время расширенного заседания Координационного совета "Деловой России".

"Избежать второго локдауна возможно, только предпринимая совместные усилия, которые должны быть направлены на общую безопасность, безопасность наших граждан, безопасность тех трудовых коллективов, которые у нас работают, и, конечно, своевременное оказание медицинской помощи и осуществление профилактических мероприятий", - приводит слова Голиковой РИА Новости.

Вице-премьер подчеркнула, что проще предотвратить негативное развитие событий, чем бороться с их последствиями.

За последние сутки в России выявили 16 550 заболевших коронавирусом, скончались 320 заразившихся.

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