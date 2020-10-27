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Нурмагомедов рассказал о своих планах после завершения карьеры

17:42
  • вторник
  • 27 октября 2020

Спортсмен поднялся на первое место в рейтинге UFC

Абсолютный чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о планах после завершения спортивной карьеры.
Путин позвонил Нурмагомедову и поздравил его с победой над Гэтжи

Борец планирует взять паузу, немного отдохнуть и переосмыслить происходящее вокруг, передает РИА Новости.

"Люди отреагировали по-разному на мое заявление (о завершении карьеры - прим.ред.) <…> Но я для себя все решил, очень счастлив и считаю, что это было лучшее время для завершения карьеры. Я ушел на пике и сделал достаточно, чтобы в этом спорте считаться лучшим", - рассказал спортсмен.

Тем временем, в общем рейтинге UFC Хабиб Нурмагомедов поднялся на первое место. Это произошло впервые за его спортивную карьеру.

"Это была работа всей моей жизни, я ничего не получил легко, и ничего мне не далось просто так. Упорный труд, надежда на Аллаха и терпение - вот три качества, которые мне помогли прийти к успеху, и, конечно же, постоянный контроль и советы отца, который вложил в меня очень много времени и труда", - прокомментировал борец в своем Instagram.

24 октября Нурмагомедов победил американского борца Джастина Гэтжи и объявил о завершении карьеры. Эта победа стала 29-ой в карьере спортсмена, на его счету нет ни однго поражения.

Решение об уходе из спорта борец принял после смерти своего отца и тренера, Абдулманапа Нурмагомедова.  Он скончался 3 июля. 57-летний тренер не смог пережить коронавирус, который дал осложнение на сердце и легкие.

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