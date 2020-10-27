Более 50 нарушителей масочного режима выявили в ТЦ на юго-востоке Москвы

Им придется выплатить штраф

В торговых центрах Юго-Восточного административного округа Москвы (ЮВАО) выявили более 50 нарушителей масочно-перчаточного режима.

27 октября в бизнес-центрах "Рязанский", "Хамелеон", "Золотое кольцо" и "Южный порт", расположенных на юго-востоке Москвы, прошли мониторинговые обследования, которые выявили нарушителей, рассказал главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Алексей Орлов.

За нарушения по части 2 статьи 3.18.1 КоАП для физического лица предусмотрен штраф в размере четырех тысяч рублей. В отношении "безмасочников" составлены 52 протокола.

В Москве в связи с ухудшением коронавирусной ситуации действует целый ряд мер предосторожности. В частности, пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями просят не выходить без лишней нужны из дома, не менее 30% работников должны быть переведены на удаленную работу, в городе действует запрет на проведение массовых мероприятий.

В общественных местах необходимо носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию не менее полутора метров.

Кроме того, в столице создан резерв коечного фонда для лечения больных коронавирусом. В сутки проводят около 70 тысяч ПЦР-исследований. В городе проходит пострегистрационное исследование вакцины от коронавируса. Чтобы поставить прививку, нужно заполнить анкету и пройти специальный отбор.

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