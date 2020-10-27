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Лавров самоизолировался после контакта с зараженным коронавирусом

18:22
  • вторник
  • 27 октября 2020

Глава МИД России чувствует себя хорошо

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ушел на самоизоляцию после контакта с человеком, у которого нашли COVID-19. Политик чувствует себя хорошо, сообщили "Интерфаксу" в департаменте информации и печати внешнеполитического ведомства.

Все ранее запланированные визиты и встречи Лаврова переносятся на более поздний срок. На среду, 28 октября, у министра была запланирована поездка в Боснию и Герцеговину, а 29 октября он должен был посетить Сербию.

Накануне Лавров посетил с рабочим визитом Афины, где провел переговоры с премьер-министром, главой МИД и председателем ведущей оппозиционной партии.

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