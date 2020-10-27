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Брухунова показала, как проводит время с сыном от Петросяна

18:33
  • вторник
  • 27 октября 2020

Малыш уже научился стоять в ходунках

Молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова показала новую фотографию с сыном Ваганом.

Петросяна госпитализировали в Москве
Молодая жена Петросяна высказалась о старости

На снимке, который опубликован в инстаграме, молодая мама играет с сыном. Судя по кадру, мальчик уже научился стоять на ходунках.

В комментариях подписчики решили уточнить, болен ли COVID-19 муж Брухуновой, юморист Евгений Петросян. "Евгений Ваганович ещё не имеет результата теста на COVID", - ответила она.

Ранее сообщалось, что Петросяна госпитализировали в одну из московских клиник. Сам артист призвал СМИ успокоиться, опровергнув информацию о заражении коронавирусом.

Слухи о романе Петросяна и его помощницы появились в 2018 году. Тогда начался бракоразводный процесс юмориста с Еленой Степаненко. По данным СМИ, Петросян и Брухунова поженились в 2019 году в Кутузовском ЗАГСе. В сентябре народный артист РСФСР впервые показал своего сына.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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