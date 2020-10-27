Президент ФИФА Джанни Инфантино заразился коронавирусом

Он ушел на самоизоляцию
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино сдал положительный тест на коронавирус.
50-летний Инфантино переносит COVID-19 в легкой форме, он находится на самоизоляции. Президент ФИФА пробудет на карантине минимум 10 дней, передает РИА Новости.
Все люди, которые в последние дни контактировали с Инфантино, должны принять соответствующие меры, сообщили в пресс-службе ФИФА.
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