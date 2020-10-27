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Площадь вокруг Триумфальной арки в Париже эвакуирована из-за угрозы взрыва

18:59
  • вторник
  • 27 октября 2020

появилась информация о заложенной бомбе

В районе Триумфальной арки в Париже проводится эвакуация из-за сообщений о бомбе.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на французскую полицию. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Вокруг Триумфальной арки установлен периметр безопасности, пишет РИА Новости. По предварительным данным, причиной эвакуации стала сумка с большим количеством боеприпасов, в том числе с патронами для ружей.

UPD (19:50 мск): проверка площади возле Триумфальной арки в Париже завершена, ничего подозрительного не обнаружено.  

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