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Сенатор Инна Святенко приняла участие в экологической акции вместе с волонтерами МНПЗ

19:14
  • вторник
  • 27 октября 2020

Мероприятие приурочено к годовщине победы в Великой Отечественной войне

В Москве прошла акция по высадке лиственничной рощи в районе Капотня. В приуроченном к годовщине победы в ВОВ мероприятии, которое организовали волонтеры Московского нефтеперерабатывающего завода, приняла участие председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

"В новом парке уже многое сделано для отдыха и прогулок: организованы велодорожки и променады, есть детские площадки и точки для пикников. Парк становится настоящей жемчужиной обновленного района Капотня", - заявила она в разговоре с АГН "Москва".

Лиственничная роща станет прекрасным дополнением к экологическим проектам нового парка в Капотне, добавил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский. "Новый парк - пример того, как зеленые зоны могут гармонично существовать рядом с современным промышленным объектом в городе", - сообщил он.

Высадка лиственничной рощи прошла уже в шестой раз. Такие волонтерские акции - часть программы социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть".

"Московский НПЗ активно поддерживает проекты благоустройства и озеленения в юго-восточном округе Москвы", - сказал генеральный директор Московского НПЗ Виталий Зубер.

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