"А летучие мыши?" Путин пошутил о происхождении COVID-19

Работники цирка и животные оказались в сложном положении из-за пандемии

Президент России Владимир Путин шуткой прокомментировал доклад о сложном положении цирковых животных из-за пандемии COVID-19.

"Животные, конечно, ни в чем не виноваты. А летучие мыши? Тоже ни в чем не виноваты. Шучу", - сказал глава государства во время заседания Совета по культуре.

Советник президента Владимир Толстой попросил оказать помощь циркам, где работники оказались в сложном финансовом положении из-за пандемии, передает ТАСС. Путин отметил, что эту проблему уже решают в Минкультуры и аппарате правительства.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор начал исследование летучих мышей в различных регионах России, чтобы оценить пути развития коронавирусной инфекции.

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