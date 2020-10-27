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Более 50% QR-кодов оформлено предприятиями сферы услуг по их инициативе

19:42
  • вторник
  • 27 октября 2020

Это необходимо для безопасности клиентов и персонала

Ночные заведения Москвы, в том числе бары и клубы, активно присоединяются к системе QR-кодов. Более 50% делают это по собственной инициативе - для безопасности клиентов и персонала.

Как сообщил АГН "Москва" руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк, изначально планировалось, что пользоваться системой идентификации посетителей будут порядка 500 ночных клубов и баров, однако к настоящему моменту в ней зарегистрировались около 1,5 тысячи московских заведений.

"Помимо заведений, которые попадают под действие указа мэра, ее уже добровольно применяют и многие другие предприятия общественного питания - кафе и рестораны. Уже добровольно. Возможно, она будет применяться и в других предприятиях торговли Москвы", - сказал Немерюк.

По его словам, на прошлой неделе QR-коды каждый день использовали по 40-60 тысяч раз. Около 1,7 тысячи посетителей ночных развлекательных заведений Москвы получили уведомления о возможном контакте с заразившимся коронавирусом.

Новая система дает результаты, в том числе обеспечивает оперативное эпидемиологическое расследование в случае заболевания посетителей, и именно поэтому власти не планируют ограничивать работу ночных заведений, сказал Немерюк.

С 19 октября доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлека­тельные заведения, открытые с 00:00 до 6:00, возможен только при условии регистрации номеров телефонов. Входя в заведение, посетители должны сканировать QR-код либо отправить SMS на специальный короткий номер 7377.

С 12 мая в столице введен масочный режим. В магазинах, торговых центрах, при поездках на любых видах общественного транспорта, в такси и в других местах следует использовать средства индивидуальной защиты — маски, респираторы и перчатки. Такая мера рекомендована санитарными врачами. В случае нарушения предписания человеку грозит штраф.

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