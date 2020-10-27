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Липницкая впервые показала фото четырехмесячной дочери

20:12
  • вторник
  • 27 октября 2020

Девочка - копия мамы

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая поделилась фотографией своей четырехмесячной дочери Каталины.

22-летняя спортсменка стала мамой 27 июня 2020 года. Отец ребенка – Владислав Тарасенко, с которым Липницкая уже несколько лет состоит в отношениях.

"Четыре месяца", - подписала Липницкая публикацию в Instagram. Пользователи социальной сети отметили, что малышка – копия мамы.

Липницкая завершила карьеру в 2017 году. К 19 годам, помимо олимпийского золота, она успела завоевать титул чемпионки Европы и стать серебряным призером чемпионата мира 2014 года.

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