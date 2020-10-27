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Попова исключила перевод детских садов на удаленку

20:22
  • вторник
  • 27 октября 2020

Оснований для этого сейчас нет

Ситуация с коронавирусом в России остается напряженной. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, активизация эпидемического процесса идет во всех регионах. Несмотря на это, оснований для перевода детских садов на удаленный режим работы пока нет.

Говоря о средствах индивидуальной защиты, Попова подчеркнула, что носить маски обязательно для всех в транспорте, общественных местах и лифтах - это не рекомендация, передает РИА Новости.

Во вторник стало известно, что Роспотребнадзор обязал всех россиян носить маски в местах массового пребывания, общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах.

Также рекомендовано запретить проводить зрелищно-развлекательные мероприятия и оказывать услуги общественного питания с 23:00 до 6:00. Постановление Роспотребнадзора о введении общероссийских ограничений вступает в силу 28 октября.

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