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Исторический процесс: зверства нацистов в Жестяной Горке признали геноцидом

22:11
  • вторник
  • 27 октября 2020

Жертвами карателей в деревне под Новгородом стали тысячи мирных жителей, в том числе дети

Исторический гражданский процесс. Впервые в нашей стране суд признал геноцидом массовые казни мирных жителей оккупантами в годы Великой Отечественной войны. В 1942 и 1943 годах в районе деревни Жестяная Горка фашисты запытали до смерти и расстреляли несколько тысяч человек. Мирные жители, дети, военнопленные. Доказательствами в деле стали находки поисковиков и архивные документы.

Это первое в России судебное разбирательство по признанию геноцидом зверств, совершенных фашистами и их пособниками. И дело может стать базой для других процессов. Ведь часть нацистов еще живы. Равно как и свидетели их преступлений.

"Заявление прокурора Новгородской области в интересах Российской Федерации и неопределенного круга лиц: родственников, потомков мирных жителей, погибших в районе Жестяная Горка Новгородской области  в годы Великой Отечественной войны и их пособников об установлении фактов, имеющих юридическое значение, удовлетворить", - сказала судья Солецкого районного суда Марина Малышева.

Около деревни Жестяная Горка убили почти 3 тысячи человек. Несколько десятков исполнителей  из карательной группы расправлялись с евреями, цыганами, военнопленными и партизанами. Не щадили ни женщин, ни детей. Состав команды убийц был интернациональным - латыши и эстонцы, проживающие в Латвии.

"Я просто не представляю, как вот так можно издеваться над людьми: и дети, женщины. Даже беременных не щадили женщин. Пулевые ранения, прикладами добивали. Это жутко, конечно. Представить это просто жутко", - заявила внучка расстрелянного Ивана Петрова Елена.

Большинству убийц удалось не просто уйти от ответственности. Они благополучно дожили свои дни на Западе. Но для родственников и свидетелей преступлений тех лет важно определение своего правового статуса жертв нацизма.

- Очень много было повешенных. И вот эти захоронения тоже. Я тоже, например, помню захоронения после войны. Ходили туда. Там такая огромная яма была.

Оккупация Новгородчины продолжалась с августа 1941 года по январь 1944 года. В Батецком районе до начала войны было 29 тысяч жителей. Прихода Красной Армии дождались лишь около 5000 человек. Как свидетельствуют очевидцы, кого не расстреляли, добивали, чем придется.

"Во время допросов в деревне были слышны крики и стоны избиваемых. Зимой 1942 года я каталась на лыжах за деревней Жестяная Горка и была очевидцем, как каратели вели к месту казни двух девушек. Одежда на них была изорвана. Подведя этих девушек на место казни, каратели закололи их кинжалами", - рассказала жительница села Жестяная Горка Александра Николаева.

Первый суд состоялся в 1947 году над высшими немецкими чинами. Организатора массовых убийств, немецкого генерала Курта Херцога, приговорили к тюремному сроку. Однако его подчиненные, исполнявшие преступные приказы, до сих пор к ответственности не привлекались. Теперь геноцидом признали действия всей так называемой "тайлькоманды". В ходе экспертиз останков выяснилось, что среди убитых было как минимум 188 детей, младшим из которых было всего пять лет.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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