Путин поблагодарил деятелей культуры за работу во время пандемии

Президент провел заседание совета по культуре и искусству

Сфера культуры помогает людям в это непростое время справиться с трудностями и вселяет уверенность в будущем. Об этом заявил Владимир Путин на заседании Совета по культуре и искусству. Оно прошло в онлайн-формате.

Президент поблагодарил сотрудников музеев, театров и библиотек за то, что во время пандемии, несмотря на вынужденные ограничения, они активно работают, предлагая совершенно новые творческие форматы. Владимир Путин подчеркнул, что после принятия поправок к Конституции чёткое юридическое оформление должны получить такие понятия, как обязанность государства беречь и развивать культуру и самобытность народов России, помогать соотечественникам за рубежом сохранять общую культурную идентичность. Президент обозначил ряд проблем, требующих своего решения. В частности, он выразил обеспокоенность непрофессиональной реставрацией памятников культуры, передает "ТВ Центр".

"Во многом это, конечно, связано с тем, что существующие правила работ на объектах культурного наследия не обязывают привлекать профильных специалистов. Жёсткого требования по этому вопросу нет. А значит, "зайти" на такие объекты может фактически любая строительная компания, просто имеющая соответствующую лицензию. Причём выдаётся эта лицензия на бессрочный период. Всё это создаёт риски не только некачественных работ, а безвозвратной утраты ценнейших объектов нашего исторического, культурного наследия. Здесь нужны, конечно, решения, которые изменят ситуацию кардинально. И добавлю, что вопросы культурного наследия в ведении строителей, конечно же, находиться не должны", - сказал Путин.

В ходе обсуждения проблем, которые существуют в сфере культуры участники встречи высказали много различных идей и предложений. Владимир Путин пообещал внимательно их рассмотреть и дать соответствующие поручения правительству. В частности, президент поддержал инициативу кинорежиссера Карена Шахназарова показывать отечественные фильмы в школах. Главной же мыслью, прозвучавшей в ходе заседания , было то, что культура помогает сегодня людям заряжаться оптимизмом, а государство сделает всё, чтобы поддержать эту важную сферу нашей жизни.

"Культура, как и вся страна, столкнулась с трудностями, но мы никто не сдались и не собираемся сдаваться. И Вы знаете, даже сейчас, когда разрешённое количество зрителей – 50%, своими искренними эмоциями зрители заполняют эту пустоту и дают нам понимание, что они нас чувствуют и нас любят", - сказал актер Владимир Машков.

"Вы упомянули о том, что заполняемость на 50%. Я думаю, что коллеги с пониманием к этому относятся, нам нужно сделать так, чтобы не закрыться совсем. Вы посмотрите, что в некоторых странах сейчас происходит: в Испании ввели какие жёсткие ограничения до мая. Поэтому я помню свои дискуссии с вашими коллегами, и мы будем делать всё для того, чтобы учреждения культуры работали", - заявил президент.

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