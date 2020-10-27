"Танцующий миллионер" Джанлука Вакки впервые стал отцом

Девочка родилась утром 27 октября

Итальянский 52-летний предприниматель и миллионер Джанлука Вакки впервые стал отцом.

Избранница бизнесмена – 25-летняя модель Шэрон Фонсека – утром 27 октября родила девочку. Малышку назвали Блю Иерусалима, пишет EG.RU ("Экспресс-газета").

"Она с нами… Мы с Шэрон рады сообщить, что этим утром родилась наша дочь Блю Иерусалима Вакки. Спасибо Богу, она здорова, и мы уже любим ее больше, чем самих себя", - написал счастливый отец в своем Instagram.

За день до этого Вакки выложил видео, где он и Шэрон танцуют в родильной палате. "Мы в родильном отделении, помогаем ребенку выйти… я начинаю думать, что она не хочет меня видеть", - подписал ролик предприниматель.

Джанлука Вакки прославился на весь мир благодаря своим зажигательным танцам, за что получил прозвище "танцующий миллионер". Изначально Фонсека стала появляться в роликах бизнесмена в качестве партнерши по танцам, но в 2017 году стало известно об их романе. В мае 2020 года пара объявила, что ждет первенца.

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