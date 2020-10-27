Чилийцам посоветовали не надевать маски под костюмы на Хэллоуин

Это может быть очень опасно для здоровья

Власти Чили посоветовали гражданам своей страны не надевать маски под маскарадные костюмы на Хэллоуин.

Это может оказаться опасным для здоровья - ношение медицинской маски под маскарадной вызывает риск асфиксии, объяснила глава службы здравоохранения столичного региона страны Паула Лабра.

В этом году стоит воздержаться от празднования Хэллоуина, особенно от хождения по домам в поисках сладостей, пишет РИА Новости. Маскарад можно устроить по Zoom, а конфеты упаковать в пакеты, которые должны быть обработаны антисептическими средствами, отметила Лабра.

Хэллоуин состоится в ночь с 31 октября на 1 ноября. В этом году самым популярным образом у россиян стал человек-коронавирус.

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