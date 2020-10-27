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Чилийцам посоветовали не надевать маски под костюмы на Хэллоуин

21:34
  • вторник
  • 27 октября 2020

Это может быть очень опасно для здоровья

Власти Чили посоветовали гражданам своей страны не надевать маски под маскарадные костюмы на Хэллоуин.
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Это может оказаться опасным для здоровья - ношение медицинской маски под маскарадной вызывает риск асфиксии, объяснила глава службы здравоохранения столичного региона страны Паула Лабра.

В этом году стоит воздержаться от празднования Хэллоуина, особенно от хождения по домам в поисках сладостей, пишет РИА Новости. Маскарад можно устроить по Zoom, а конфеты упаковать в пакеты, которые должны быть обработаны антисептическими средствами, отметила Лабра.

Хэллоуин состоится в ночь с 31 октября на 1 ноября. В этом году самым популярным образом у россиян стал человек-коронавирус.

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