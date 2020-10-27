Московские рестораторы готовы использовать QR-коды в дневных заведениях

Предприниматели поддерживают внедрение новой системы

Московские рестораторы готовы распространить действие системы QR-кодов на те заведения, которые работают днем. Как считает владелец Novikov group Аркадий Новиков, это важно для посетителей и работников ресторанов.

"Если будет приказ о том, что нужно регистрировать кафе и рестораны, которые работают днем, то мы обязательно будем это делать, любое постановление мы выполняем. Важно, чтобы наши посетители понимали, что это необходимо делать и регистрировались", - заявил он.

Глава ресторанного холдинга Perelman People Владимир Перельман также готов распространить систему QR-кодов на дневные заведения.

"Я считаю, что и на дневные часы нужно распространить эту систему, так как это хорошо работает и на гостей, и на персонал. Также хорошо бы распространить эту систему за пределы Москвы", - сказал Перельман. Он также рассказал, что гости ночных заведений его сети положительно отреагировали введение системы чекинов.

Еще один предприниматель, основатель и совладелец ресторанов "Уголек", Pinch и Uilliam's и "Северяне" Илья Тютенков планирует распространить систему QR-кодов на все свои проекты, передает АГН "Москва".

"Как альтернатива закрытию, я однозначно поддерживаю эту систему. Логично распространить QR-код на заведения, которые работают днём. Мы готовы включить эту систему, желательно чтобы так делали все массово. Все достаточно просто технологически, удобно", - заверил Тютенков.

Ранее сообщалось, что около 1,5 тысячи заведений в Москве уже оформили QR-коды. Более 50% делают это по собственной инициативе в заявительном порядке. На прошлой неделе QR-коды каждый день использовали по 40-60 тысяч раз. Порядка 1,7 тысячи посетителей получили SMS-уведомления, что им необходимо провериться на COVID-19, так как у них был возможный контакт с заболевшими.

С 19 октября доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлекательные заведения, открытые с 00:00 до 6:00, возможен только при условии регистрации номеров телефонов. Входя в заведение, посетители должны сканировать QR-код либо отправить SMS на специальный короткий номер 7377.

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