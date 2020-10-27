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Песков: Путин не контактировал с ушедшим на самоизоляцию Лавровым

21:58
  • вторник
  • 27 октября 2020

Глава МИД чувствует себя хорошо

Президент России Владимир Путин не имел личных контактов с главой МИД Сергеем Лавровым, который ушел на самоизоляцию после поездки в Грецию.
Лавров самоизолировался после контакта с зараженным коронавирусом

Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее стало известно, что Лавров контактировал с человеком, который оказался заражен коронавирусом. Ради безопасности российский министр решил самоизолироваться и перенес все запланированные встречи и визиты.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова уточнила, что Лавров чувствует себя хорошо. Все сотрудники дипведомтства регулярно проверяются на коронавирус. 

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