Песков: Путин не контактировал с ушедшим на самоизоляцию Лавровым

Глава МИД чувствует себя хорошо

Президент России Владимир Путин не имел личных контактов с главой МИД Сергеем Лавровым, который ушел на самоизоляцию после поездки в Грецию.

Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее стало известно, что Лавров контактировал с человеком, который оказался заражен коронавирусом. Ради безопасности российский министр решил самоизолироваться и перенес все запланированные встречи и визиты.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова уточнила, что Лавров чувствует себя хорошо. Все сотрудники дипведомтства регулярно проверяются на коронавирус.

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