"Столица" русского мата: чем прославился город Дно

Он оказался на первом месте в рейтинге самых матерящихся городов России

Жители Дна говорят – хватит. Платите миллион каждому за матерное слово. Сетевое издание "Курьер" из Псковской области рассказывает о том, как жители города Дно решили монетизировать свою страсть к крепкому русскому слову. Второй раз Дно попадает на первое место в списке российских городов, где активнее всего используют мат. На канале "ТВ Центр" даже фильм про это был в начале года.

И ничего не меняется. В октябре новый рейтинг и опять Дно на первом месте. По интернету быстро разнеслась сенсация о самом матерящемся городе России. Некое агентство "Интериум" провело особым образом исследование и установило, что город Дно по части мата впереди России всей. Почетные второе и третье места заняли Краснодар и Москва. Неупомянутые аналитики отметили также увеличение матерного словарного запаса на 91 слово, чем совершенно заинтриговали аудиторию.

Интерес к Дну проснулся по всей стране. И хотя достопримечательностей в городе немного, в Сети начали рассказывать о красоте вокзала. Вспоминать, как здесь Николай II остановился перед отречением. Лишь самые язвительные пользователи отметили нетипичный памятник Ленину в городском парке – мол, от мата у них даже Ильич присел.

Всерьез отнесся к этому исследованию, наверное, только лингвист Максим Кронгауз, которому первому пришло в голову – да это же фейк! Да и какими цифрами можно измерить искусство. Не будем принижать красоту крепкого русского слова. Мастеров жанра ценят и слушают как артистов.

Среди малообразованных иностранцев вообще бытует мнение, что русский мат несет в себе мистическую национальную силу и является одним из главных русских брендов, где-то между водкой и балалайкой. Быть в России и не научиться этому искусству? В Америке даже звезд, побывавших в нашей стране, зовут на ток-шоу - покажи, чему в России научился.

Сетевое издание "Курьер" из Псковской области объясняет нам, как жители Дна решили заработать на обвинениях в страсти к матерному слову. Цитирует некоего горожанина, который хочет подать в суд на СМИ. Не нужно быть лингвистом, чтобы понять - в действительности все не так, как на самом деле.

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