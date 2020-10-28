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Подмена понятий: как Макрон "борется" с исламским сепаратизмом

08:47
  • среда
  • 28 октября 2020

Возросшую напряженность в отношениях Анкары и Парижа подробно обсудили в программе "События. 25-й час"

Чья позиция звучит более убедительно - французского или турецкого лидера? К чему приведет ультралиберальная политика Европы? И как в итоге будет разрешен этот конфликт?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил обозреватель портала "ИноСМИ" Дмитрий Бабич.

"Во Франции под маской свободы верующие люди, на самом деле, поставлены в худшие условия, чем люди неверующие", - заявил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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