Подмена понятий: как Макрон "борется" с исламским сепаратизмом

Возросшую напряженность в отношениях Анкары и Парижа подробно обсудили в программе "События. 25-й час"

Чья позиция звучит более убедительно - французского или турецкого лидера? К чему приведет ультралиберальная политика Европы? И как в итоге будет разрешен этот конфликт?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил обозреватель портала "ИноСМИ" Дмитрий Бабич.

"Во Франции под маской свободы верующие люди, на самом деле, поставлены в худшие условия, чем люди неверующие", - заявил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"