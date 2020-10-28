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Коронавирус способен менять пищевые пристрастия

08:19
  • среда
  • 28 октября 2020

Некоторые переболевшие больше не могут есть мясо

Коронавирус способен влиять на пищевые пристрастия людей. К примеру, некоторые из переболевших COVID-19 отказываются от тех или иных продуктов.

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Психолог Сергей Ланг рассказал, что он и вся его семья переболели коронавирусной инфекцией. При этом сложнее всего болезнь переносила его жена.

"Возникли проблемы с давлением, все время была головная боль, которая не отпускает, и температура. Температура была, как качели, то есть утром 37 градусов, через три часа 36 градусов, а еще через три часа опять 37,5. Получается очень изматывающая болезнь. И еще были бессонные ночи. Все время какое-то ощущение паники. Ночью тебя ломает и выкручивает", - рассказал Ланг о симптомах супруги.

Он добавил, что даже спустя несколько месяцев после выздоровления женщина так и не смогла восстановить пищевые привычки – она больше не может есть мясо. Психолог рассказал, что после возвращения вкусовых ощущений его жене стало казаться, будто оно пахнет тухлятиной. Ланг подчеркнул, что обсуждал проблему на форумах переболевших COVID-19. Случай является очень редким, но не единичным, передает Радио Sputnik.

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