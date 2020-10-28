Жителям столицы пообещали погоду не по сезону

В Москве – тепло и сухо

Погода в Москве не соответствует сезону. Жителям столицы пообещали, что будет тепло, температура выше нормы, и никаких дождей.

"В Москве сегодня сохранится очень хорошая, не по сезону теплая погода с температурой на 5-6 градусов выше нормы. Благодаря влиянию антициклона, в Москве сегодня обойдется без осадков", - рассказала ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

По словам метеоролога, ожидается переменная облачность. Воздух в течение дня прогреется до 10-12 градусов, в столичном регионе - до 8-13 градусов. Атмосферное давление повышенное - 753 миллиметра ртутного столба, ветер южный, 3-8 метров в секунду, передает РИА Новости.

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