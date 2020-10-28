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Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе в ноябре

08:23
  • среда
  • 28 октября 2020

На носу День народного единства

В Роструде напомнили, что в начале ноября россиян ждет сокращенная рабочая неделя. 
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"В связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября (среда) будет выходным днем", - сообщили РИА Новости в ведомстве. 

Граждане будут работать 2 и 3 ноября, а также 5 и 6 ноября. 3 ноября станет предпраздничным, поэтому длительность рабочего дня сократится на час.  

Напомним, что День народного единства в России отмечают с 2005 года. Праздник отсылает к событиям 1612 года, когда ополченцы под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободили Москву от польских захватчиков.

Недавно глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2021 году, согласно которому 31 декабря будет выходным.

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