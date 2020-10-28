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Сергунина: в Москве пройдет серия онлайн-практикумов для начинающих предпринимателей

08:35
  • среда
  • 28 октября 2020

Всего будет три занятия

В Москве стартует цикл онлайн-практикумов "Бизнес-старт" для молодых москвичей, которые интересуются предпринимательством. Первое занятие запланировано на 29 октября, сообщили в столичной мэрии. Оно будет посвящено поиску бизнес-идей и оценке их перспективности.

"Эта образовательная программа рассчитана на начальный уровень, она поможет разобраться с базовыми вопросами. Например, что важно учитывать при выборе ниши и определении своих конкурентных преимуществ", - рассказала вице-мэр правительства Москвы Наталья Сергунина.

Она отметила, что город уделяет большое внимание развитию предпринимательских навыков у старшеклассников и студентов.

Цикл практикумов включает три онлайн-занятия. Первое пройдет 29 октября. Еще два занятия состоятся 5 и 12 ноября.

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