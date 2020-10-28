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В России начал действовать всеобщий масочный режим

08:41
  • среда
  • 28 октября 2020

Носить маски нужно в том числе в лифте

В среду, 28 октября, в силу вступило постановление Роспотребнадзора об усилении мер по борьбе с коронавирусной инфекцией. Теперь все россияне обязаны надевать маски в местах массового скопления людей. 

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Носить маски необходимо в тех местах, где одновременно могут находиться более 50 человек. Кроме того, средства индивидуальной защиты следует надевать в транспорте, на парковках и в лифтах. За нарушение этого требования гражданам грозит ответственность. 

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сказала, что 85% пациентов с коронавирусом нарушали правила профилактики. 

В рамках усиления противоэпидемиологических мер Роспотребнадзор велел тестировать на коронавирус не менее 150 человек на 100 тысяч населения. 

Роспотребнадзор также рекомендовал ресторанам и кафе ограничить режим работы до 11 вечера. 

По данным на 27 октября, в России выявили 1 547 774 случая заражения коронавирусом. 26 589 граждан скончались. За сутки в стране заболели 16 550 человек, умерли - 320.

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