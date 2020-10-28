Иммунолог рассказал, почему не все заражаются коронавирусом

Некоторые остаются здоровыми даже после контактов с инфицированными

Иммунолог Георгий Викулов предположил, почему некоторые люди не заражаются коронавирусной инфекцией даже после длительных и многократных контактов с заболевшими.

"Возможно, это эффект иммунной системы. Возможно, это низкая вирусная нагрузка. Или сумма этих факторов", - заявил эксперт. Он подчеркнул, что немалую роль могут играть и пока неизвестные факторы, которые выяснятся в ходе генетических исследований.

Викулов добавил, что дальнейшие работы в этой области помогут модернизировать лечение больных коронавирусом. В качестве примера иммунолог рассказал об изучении гепатита и ВИЧ, передает URA.RU. "Тогда среди заболевших нашли „нон-прогрессоров“ — заболевших, у которых наблюдается очень медленная прогрессия. Это помогло в лечении больных гепатитом", - подчеркнул врач.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 43,9 миллиона человек, 1,17 миллиона из них скончались. В России выявлено 1,55 миллиона заболевших, более 26 тысяч пациентов скончались.

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