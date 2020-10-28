Попова: риск заражения вирусом после вакцинации остается

Отказываться от защитных средств нельзя

Отказываться от применения защитных средств после вакцинации нельзя. Современные вакцины защищают от тяжелых форм заболевания – но не предотвращают заражения, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Все вакцины дают защиту от тяжелых форм заболевания и от крайне опасного течения, которое может вирус вызвать. Но очень многие - в первую очередь вакцины против гриппа - не защищают от встречи с вирусом и от каких-то проявлений заболевания", - сказала Попова в эфире телеканала "Россия-24".

Кабмин ранее утвердил стратегию иммунопрофилактики инфекционных заболеваний. Речь идет о таких инфекциях, как дифтерия, корь, краснуха, вирусный гепатит B, сезонный грипп. Профилактические прививки должны охватить не менее 95% населения - такой процент позволяет достичь выраженного эффекта. Попова подчеркнула, что даже после вакцинации необходимо соблюдать меры защиты от распространения вирусных инфекций.

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