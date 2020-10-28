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Самолет Ту-154 последний раз поднялся в небо в России

09:14
  • среда
  • 28 октября 2020

У него заканчивается действие сертификата летной годности

В гражданской авиации России остался последний самолет Ту-154. 28 октября он выполнил свой заключительный рейс. 
Российским аэропортам предрекли годы без пассажиров

"Воздушное судно (бортовой номер RA-85757), принадлежащее авиакомпании "Алроса", совершило двухчасовой перелет из столицы алмазного края, города Мирного, в аэропорт Толмачево (Новосибирск), куда доставило 140 пассажиров", - цитирует РИА Новости сообщение авиакомпании. 

Заключительный перелет провел опытный экипаж. 

У Ту-154 истекает срок действия сертификата летной годности. Самолет выведут из эксплуатации и оставят в аэропорту Толмачево. Решение о его дальнейшей судьбе примут позднее. 

Напомним, что самолет Ту-154 разработали в конструкторском бюро Туполева. Его выпускали с 1971 по 2013 годы. Ту-154 долгое время был самым массовым самолетом гражданской авиации в России.

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