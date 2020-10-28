Ученые предупредили о несовершенстве первых вакцин от COVID-19

Многие страны стремятся создать собственный препарат

В Великобритании объяснили, что первые вакцины от коронавирусной инфекции могут подходить не всем, а также не защищать от болезни, а всего лишь уменьшать симптомы. Об этом заявила глава рабочей группы правительства Соединенного Королевства по вакцине от COVID-19 Кейт Бингэм.

"Первое поколение вакцин, скорее всего, будет несовершенным, мы должны быть готовы, что они могут не предотвращать заражение, а, скорее, уменьшать симптомы, и даже тогда могут работать не для всех или не на длительный период", - заявила Бингэм.

Она добавила, что вакцина от коронавируса стала самой ожидаемой за всю историю. Также Бингэм заявила, что Великобритания может так и не создать собственный препарат, а потому не стоит испытывать излишний оптимизм по этому поводу. В настоящее время рабочей группе правительства Великобритании представлены шесть вариантов препарата, передает научный журнал Lancet.

Тем временем в России зарегистрировано уже две вакцины от COVID-19. Первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции "Спутник V" создали ученые из НИЦ имени Гамалеи. Вторая вакцина "ЭпиВакКорона" изготовлена специалистами новосибирского центра "Вектор". Об этом объявил президент страны Владимир Путин. На сегодняшний день более 20 стран выразили желание приобрести российский препарат от COVID-19.

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