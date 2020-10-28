В Москве за сутки вылечились от коронавируса 3577 человек

Общее число выздоровевших превысило 300 тысяч

Московские врачи выписали из больниц за минувшие сутки 3577 пациентов, у которых ранее был выявлен COVID-19. Общее число выздоровевших превысило 300 тысяч, сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 3 577 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 300 051", - заявила Ракова журналистам.

Отсутствие заболевания подтверждается специальными исследованиями, которые врачи проводят перед выпиской пациента. Тем, кому необходимо медицинское наблюдение, дают соответствующие рекомендации. Вылечившимся жителям столицы предлагают стать донорами плазмы или социальными волонтерами.

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