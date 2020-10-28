Врач показал, что происходит с легкими больного коронавирусом

Медик сделал это для скептиков

В среду вступает в силу постановление Роспотребнадзора о новых противоэпидемических мерах. В связи с ростом заболеваемости коронавирусом с этого дня по всей России вводится обязательный масочный режим в общественных местах. Также ведомство рекомендует запретить проведение массовых развлекательных мероприятий и работу общепита в ночное время. Введение этих мер зависит от ситуации в конкретном регионе.

В магазине, в транспорте, на парковке и даже в лифте теперь ношение масок необходимо. Обновленные требования Роспотребнадзора со среды действуют по всей стране. Без средств защиты могут не пустить и в такси. На вокзалах дежурят сотрудники полиции, передает "ТВ Центр".

В Хабаровске одно заведение пришлось закрыть на 3 месяца, в суде еще 9 материалов. Суточный прирост заболевших там уже 200 человек, а коечный фонд заполнен на 92 процента. И, как выясняется, большинство заболевших не соблюдали меры защиты. Врач-анестезиолог из Улан-Удэ решил наглядно показать людям, что происходит с легкими больного коронавирусом. Это компьютерная томография одной из пациенток, ее подключили к аппарату ИВЛ.

"Все, что светлое вы видите, так называемые затемнения в виде матового стекла – это все поражение коронавирусом. Вот, осталась буквально эта часть, которой пациент дышит. Для скептиков, которые говорят, что коронавируса нет, вот, пожалуйста, коронавирус есть", - рассказал врач Михаил Итыгилов.

В среду военные медики добрались до Цхинвала. Там развернут мобильный госпиталь на 100 коек. Помощь направлена в Курганскую область. Реаниматологи, анестезиологи и ПЦР-диагносты будут делиться опытом с коллегами.

"С собой берем для оказания помощи обильные комплекты медицинского оборудования, ЭКГ-аппараты, пульс-аксиметры, тонометры. Отправляются около 10 специалистов", - сообщил начальник отделения окружного военного клинического госпиталя ЦВО, майор медицинской службы Али Магомадов.

Во Владивостоке к работе подключают студентов-медиков. В красную зону их не допускают. Они обзванивают и сообщают людям результаты анализов. Неравнодушны и обычные люди. Во Владимире волонтеры на своих машинах довозят до пациентов или до больницы участковых врачей.

Последняя рекомендация Роспотребнадзора – закрывать кафе, рестораны и бары в ночное время, и всем и везде носить маски.

Елена Макарова, "ТВ Центр".

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