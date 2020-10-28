В Италии вспыхнули протесты из-за антиковидных ограничений

Более 10 человек задержаны

Количество заболевших коронавирусом в мире вплотную приблизилось к 44 миллионам. По данным Всемирной организации здравоохранения, за минувшую неделю выявлено рекордное число инфицированных: почти три миллиона человек, передает "ТВ Центр".

Причём, почти половина положительных тестов получена в Европе. На этом фоне во Франции возможно повторное введение режима самоизоляции. Об этом пишет пресса со ссылкой на источники в правительстве. В среду вечером с обращением к нации выступит президент Макрон.

Но, по мнению французской оппозиции, власть не способна справиться с пандемией. Депутат Нацсобрания Марин Лё Пен уже заявила: у Елисейского дворца нет никакого плана, хотя ситуация хуже, чем была в марте.

О возможности введения полного карантина объявил и премьер Италии. Слова Джузеппе Конте вызвали новый всплеск уличных волнений. В Риме выступления протестующих переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Разогнать толпу удалось лишь с помощью водомётов. Задержаны 12 человек.

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