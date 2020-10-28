Силуанов представил в Госдуме проект федерального бюджета

За основу Минфин взял базовый прогноз

В среду Госдума приступает к обсуждению федерального бюджета на ближайшие три года. Депутаты рассмотрят соответствующий законопроект в первом чтении. В нем учитывается медленное восстановление экономики после пандемии - из-за этого бюджет будет дефицитным, но не обойдет вниманием важные аспекты - от социальной поддержки граждан до реализации нацпроектов.

Еще во время встречи с лидерами думский фракций председатель правительства охарактеризовал предлагаемый проект бюджета как "напряженный". Пожалуй, впервые, за много лет работа над главным финансовым документам страны на ближайшие три года велась в столь непростых условиях – санкции, падение цен на нефть и, конечно, главное - пандемия коронавируса.

"Фактор неопределённости" экономисты называют основным в 2021 году. Проект бюджета в Думе представил министр финансов Антон Силуанов.

"За основу Минфин взял так называемый базовый прогноз. Это значит, что экономика будет развиваться медленно и поэтапно. Это хорошо видно из показателей доходной части бюджета. Справедливости ради стоить отметить, что возрастут и расходы! Главным образом на социальную сферу, а потому, документ хоть и свёрстан с дефицитом, но все равно - "бюджет развития". Все ресурсы нацелены, прежде всего, на поддержку людей и достижения национальных целей", - заявил Антон Силуанов.

Индексация пенсий и минимального размера оплаты труда, от величины которого зависят многие социальные выплаты, теперь закреплена в Конституции. Инфляция, по прогнозам Минфина, в ближайшем году не превысит 3,7%. А вот пенсии в 2021 вырастут на 6,3%. Президент, напомним, в своем послании Федеральному собранию предложил целый пакет мер, направленных на поддержку демографии. Эти деньги – примерно триллион рублей - в бюджет также заложены. Выплата за рождение первого ребенка увеличится на 17 тысяч рублей. А материнский капитал на 23. Продлена и программа льготной ипотеки под 6 с половиной процентов годовых. 60 миллиардов рублей только в 2021-м государство направит на лечение детей с редкими заболеваниями – деньги возьмут за счет повышенной ставки подоходного налога – 15% для тех, чей годовой доход больше 5 миллионов рублей.

Впереди еще почти месяц обсуждений. Дискуссия между парламентскими фракциями традиционно развернётся во втором – основном чтении.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"