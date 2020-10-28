Хакеры скачали "секретную информацию" с сайта предвыборного штаба Трампа

Борьба за президентское кресло в США набирает обороты

Новая волна протестов поднимается в США. Их центром стала Филадельфия, где полицейские застрелили темнокожего мужчину. Массовые протесты уже переросли в настоящую войну с правоохранителями, и взять ситуацию под контроль пока не получается. И всё это менее чем за неделю до президентских выборов.

Филадельфия уже вторую ночь подряд буквально в огне. То тут, то там - стычки с полицией, которая безуспешно пытается оттеснить демонстрантов с улиц.

Как водится в Америке - борьба за права темнокожих не обходится без мародерства. Протестующие грабят магазины, причем предпочтение отдают тем, где товары подороже. Сотни человек задержаны. Среди офицеров много раненых. Врачи говорят - большинство травм от камней, которыми нападавшие закидывают полицейских.

Повод для новой вспышки насилия - очередное убийство темнокожего. 27-летний Уолтер Уоллес с ножом в руках идет прямо на полицейских. Те открывают огонь. Все происходит на глазах у матери Уоллеса.

"Я кричала полиции: не стреляйте в моего сына. Пожалуйста, не стреляйте в моего сына! Я умоляла их. А они просто застрелили его", - рассказала Кэти Уоллес, мать Уолтера Уоллеса.

И хотя ясно: полицейским действительно грозила опасность, стреляли они из соображений самообороны, темнокожая Америка увидела на этих кадрах совсем другое.

Символично, что все это происходит в Пенсильвании, где только что побывали оба кандидата в президенты. До выборов всего неделя, и тут уж все средства хороши, чтобы очернить соперника. Джо Байден не упускает, конечно, возможности проехаться по Дональду Трампу в связи с протестами в Филадельфии.

"Дональд Трамп не осуждает превосходство белых. Он не верит, что существует системный расизм. И он не говорит, что черные жизни имеют значение. А мы знаем, что они имеют значение. Вот почему вся страна протестует", - заявил Байден.

Впрочем, то, что Байден так рьяно поддерживает движение black lives matter, может и не сработать. В сеть выложили очередную порцию компромата на его сына. Аудиозапись, на которой человек, голосом очень похожий на Хантера Байдена, признаётся в деловых контактах с неким "китайским шпионом". А еще негодует, что он и его отец, то есть предположительно Байден-старший, стали фигурантами уголовного дела на Украине.

Если подлинность записи удастся подтвердить, это докажет, что Джо Байден был в курсе дел сына за рубежом и непосредственно в них участвовал. А это может коренным образом изменить расклад на выборах. Дональд Трамп тоже не сидит сложа руки. На каждом митинге клеймит оппонента.

"Байден мягкий, слабый и слишком напуганный, чтобы быть президентом. Он неоднократно пытался урезать медицинское обслуживание и социальное обеспечение. Он понятия не имеет, где находится. Это совершенно другая проблема. Это очень большая проблема", - заявил Трамп.

Бой за президентское кресло в США вот уж действительно идет без правил. Взломан сайт избирательного штаба президента. Сообщается, что хакеры смогли получить доступ к некой секретной информации, согласно которой администрация Трампа якобы причастна к возникновению коронавируса, а сам американский лидер вступил в сговор с иностранными государствами, чтобы изменить итоги выборов.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"