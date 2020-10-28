ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Гигантская трещина разделила уральскую деревню на две части

14:53
  • среда
  • 28 октября 2020

Из-за стихийного бедствия уже оказались повреждены хозяйственные постройки

В Свердловской области выясняют причины возникновения крупного оползня. Гигантская трещина длиной больше 120 метров образовалась в деревне Верхняя Иленка и буквально разделила её на две части. Жители опасаются за своё имущество. Ров проходит вблизи от домов.

Масштабы разлома всерьез напугали жителей деревни Верхняя Иленка. "Когда мы вышли в огород и увидели, что здесь у меня стоял автомобиль, и он ушел под землю, были видны только стекла, нам стало уже страшно. Каждый час я замеряю уровень земли, и он уходит", - рассказал Павел Сабанин.

Разлом образовался вдоль береговой линии и постепенно увеличивается. За 4 дня он достиг 123 метров в длину и двух метров в глубину. Под землю ушли заборы, несколько хозяйственных построек и саженцы. До жилых домов несколько десятков метров.

На месте  работают геофизики. Причиной ЧП могли стать грунтовые воды. "На данный момент угрозы населению нет, прибывает комиссия для обследования и оценки сложившейся обстановки. Надо будет замерить грунт, что внутри грунта, есть ли какие-то размывы. Скорее всего, это из-за реки", - сообщил  начальник дежурной смены службы пожаротушения 59-го отряда ГУ МЧС России по Свердловской области Александр Козлов.

За последние годы русло реки изменилось - стало уже, а течение - интенсивнее. Это и могло привести к просадке береговой линии. Эксперты должны решить, можно ли остановить разлом, и представляет ли он опасность для жителей. А пока в деревне круглосуточно дежурят спасатели.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Земельный разлом
Земельный разлом
Земельный разлом
Земельный разлом
Земельный разлом
Земельный разлом
Земельный разлом
Земельный разлом
Земельный разлом
Земельный разлом
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.