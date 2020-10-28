Гигантская трещина разделила уральскую деревню на две части

Из-за стихийного бедствия уже оказались повреждены хозяйственные постройки

В Свердловской области выясняют причины возникновения крупного оползня. Гигантская трещина длиной больше 120 метров образовалась в деревне Верхняя Иленка и буквально разделила её на две части. Жители опасаются за своё имущество. Ров проходит вблизи от домов.

Масштабы разлома всерьез напугали жителей деревни Верхняя Иленка. "Когда мы вышли в огород и увидели, что здесь у меня стоял автомобиль, и он ушел под землю, были видны только стекла, нам стало уже страшно. Каждый час я замеряю уровень земли, и он уходит", - рассказал Павел Сабанин.

Разлом образовался вдоль береговой линии и постепенно увеличивается. За 4 дня он достиг 123 метров в длину и двух метров в глубину. Под землю ушли заборы, несколько хозяйственных построек и саженцы. До жилых домов несколько десятков метров.

На месте работают геофизики. Причиной ЧП могли стать грунтовые воды. "На данный момент угрозы населению нет, прибывает комиссия для обследования и оценки сложившейся обстановки. Надо будет замерить грунт, что внутри грунта, есть ли какие-то размывы. Скорее всего, это из-за реки", - сообщил начальник дежурной смены службы пожаротушения 59-го отряда ГУ МЧС России по Свердловской области Александр Козлов.

За последние годы русло реки изменилось - стало уже, а течение - интенсивнее. Это и могло привести к просадке береговой линии. Эксперты должны решить, можно ли остановить разлом, и представляет ли он опасность для жителей. А пока в деревне круглосуточно дежурят спасатели.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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